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Рагнар Сигурдссон прокомментировал слухи, что ушёл из «Ростова» из-за проблем с алкоголем

Рагнар Сигурдссон прокомментировал слухи, что ушёл из «Ростова» из-за проблем с алкоголем
Рагнар Сигурдссон
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Экс-защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон прокомментировал свой уход из ростовского клуба.

«Нет, ничего такого не было. Мы подписали расторжение контракта вместе с клубом, и я остался в отличных отношениях со всеми там. Мы обсуждали это и пришли к выводу, что будет лучше, если я продолжу выступать в другой команде.

Вернулся в Копенгаген и не чувствовал ничего плохого, покидая «Ростов», — сказал Сигурдссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Помимо «Ростова», Сигурдссон выступал за «Краснодар», исландский «Филкир», шведский «Гётеборг», датский «Копенгаген», английский «Фулхэм», казанский «Рубин» и украинский «Рух».

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