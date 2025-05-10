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«МЮ» может перехватить у «Тоттенхэма» полузащитника из Лиги 1 — Caught Offside

«МЮ» может перехватить у «Тоттенхэма» полузащитника из Лиги 1 — Caught Offside
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«Манчестер Юнайтед» может опередить «Тоттенхэм» в борьбе за подписание 24-летнего полузащитника «Лилля» Анхеля Гомеса. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, на текущий момент именно «шпоры» являются главным претендентом на английского футболиста, однако не исключён вариант с его возвращением в «Манчестер Юнайтед», воспитанником которого он является.

Гомес покинул «Манчестер Юнайтед» летом 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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