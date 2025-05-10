Александр Кержаков: думаю, что «Динамо» точно не проиграет матч со «Спартаком»

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков поделился ожиданиями от предстоящего матча московского «Динамо» со «Спартаком» в 28-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра состоится в воскресенье, 11 мая, начало — в 19:30 мск.

«Гладышев выдал вообще сумасшедший месяц. Если брать в сравнение матч с «Зенитом», когда он выглядел очень хорошо дома, уверен, что «Спартак» на данный момент не сильнее, чем «Зенит». Думаю, что «Динамо» точно не проиграет этот матч.

Вполне вероятно, Гладышев на таком подъёме, на успехе, учитывая, что Бабич и Дуарте не супербыстрые центральные защитники, у него точно будут моменты», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После 27 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 51 очко. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко.