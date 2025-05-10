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«Ростов» опубликовал поздравление в честь 95-летия клуба

«Ростов» опубликовал поздравление в честь 95-летия клуба
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«Ростов» в телеграм-канале опубликовал поздравление, посвящённое 95-летию клуба.

«С днём рождения, «Ростов»! Сегодня мы отмечаем 95-летие со дня основания нашего любимого клуба! За эти годы «Ростов» успел завоевать сердца множества тысяч болельщиков, а также продолжает прославлять наш любимый город. Пусть впереди нас ждут новые вершины, захватывающие матчи и незабываемые победы!» — написано в телеграм-канале клуба.

После 27 туров Российской Премьер-Лиги жёлто-синие набрали 38 очков и на текущий момент занимают восьмое место. В 28-м туре РПЛ «Ростов» встретится с «Рубином». Игра состоится в воскресенье, 11 мая. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

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