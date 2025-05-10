Агент Головина допустил, что полузащитник «Монако» ещё сможет сыграть в нынешнем сезоне

Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, допустил, что получивший травму хавбек сборной России ещё сможет сыграть в текущем сезоне. Из-за повреждения Головин пропустил три последних игры монегасков.

«Состояние Головина? Восстановление проходит положительно, Александр тренируется по индивидуальной программе. Опираясь на слова медицинского штаба «Монако», возможно, он ещё сможет выйти на поле в этом сезоне.

Скажу, что всем бы очень этого хотелось. Посмотрим, что будет в дальнейшем. Успеет ли Александр восстановиться к матчам сборных? Об этом пока рано говорить», — приводит слова Клюева Sport24.

После 32 сыгранных матчей «Монако» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 58 очков. В следующем туре подопечные Ади Хюттера сыграют с «Лионом». Матч состоится в субботу, 10 мая, начало — в 22:00 мск.