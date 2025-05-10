Экс-игрок «Краснодара» и «Ростова» Сигурдссон назвал любимые русские блюда

Бывший защитник «Краснодара» и «Ростова» Рагнар Сигурдссон назвал свои любимые русские блюда.

«Любимого русского блюда нет, но могу поесть борщ. Жена часто готовит его. Очень люблю пельмени! Селёдка под шубой не очень нравится, но очень многое из русской кухни я люблю», — сказал Сигурдссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Помимо «Краснодара» и «Ростова», Сигурдссон выступал за исландский «Филкир», шведский «Гётеборг», датский «Копенгаген», английский «Фулхэм», казанский «Рубин» и украинский «Рух». В составе сборной Исландии центральный защитник провёл 97 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.