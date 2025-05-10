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«Манчестер Сити» может заплатить € 45 млн за защитника из Бразилии — Оливейра

«Манчестер Сити» может заплатить € 45 млн за защитника из Бразилии — Оливейра
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«Манчестер Сити» интересен 21-летний правый защитник «Фламенго» Уэсли Франса. Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «горожане» уже начали переговоры о приобретении бразильского футболиста. «Фламенго» запрашивает € 45 млн за потенциальный трансфер Уэсли.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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