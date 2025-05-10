Экс-игрок сборной Исландии Сигурдссон рассказал о свадьбе с русской женой в Москве

Бывший защитник «Краснодара» и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон рассказал о свадьбе с русской женой Еленой в Москве.

«Мы познакомились в ресторане. Сидели там с друзьями, и я увидел её. С первого разговора понял, что это тот человек, с которым я хочу быть. Не знаю, чувствовала ли она то же, но теперь она моя жена (смеётся). Свадьба в Москве — это было невероятно! Красивейшие декорации, всё было прекрасно. Моя жена планировала бо́льшую часть нашей свадьбы в России, была проделана хорошая работа.

Сыграть свадьбу в Москве было идеей жены, правда, точно не помню, как родилась эта мысль. Но тоже хотел сделать это в России», — сказал Сигурдссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Помимо «Краснодара», Сигурдссон выступал за «Ростов», исландский «Филкир», шведский «Гётеборг», датский «Копенгаген», английский «Фулхэм», казанский «Рубин» и украинский «Рух». В составе сборной Исландии центральный защитник провёл 97 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.