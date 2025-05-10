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Станислав Черчесов высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Станислав Черчесов высказался о чемпионской гонке в РПЛ
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, чем закончится чемпионская гонка в Российской Премьер-Лиге.

«В чемпионской гонке, по сути, остались две команды: «Краснодар» и «Зенит». И четыре очка преимущества за оставшиеся три тура «Краснодару» сложно упустить, но ещё сложнее «Зениту» их наверстать. Но в футболе всё бывает. При этом у краснодарцев непростой календарь, ещё неизвестно, с кем им проще играть: с «Оренбургом» на выезде или с «Динамо» дома. Все сейчас отчаянно борются за очки, никто просто так их не отдаёт, как пример — матч «Зенита» с «Пари НН», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

После 27 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. До конца нынешнего сезона РПЛ «быки» встретятся с ЦСКА (10 мая), «Оренбургом» (17 мая) и московским «Динамо» (24 мая). В оставшихся трёх турах «Зенит» сыграет с махачкалинским «Динамо» (10 мая), «Ростовом» (18 мая) и «Ахматом» (24 мая).

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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