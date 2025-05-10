Орещук: недавно от «Черноморца» отвернулись, а теперь весь город ждёт выхода в РПЛ

Бывший футболист «Черноморца» Роман Орещук рассказал, что в Новороссийске ждут выхода команды в РПЛ. Сегодня, 10 мая, «Черноморец» сыграет с калининградской «Балтикой».

«Весь город ждёт победы над «Балтикой» и выхода «Черноморца» в РПЛ. Новороссийск — футбольный город, болельщики обожают этот вид спорта. Когда команду собирал Антонян, тогда и футбол был. А потом случился провал, к футболу относились плохо, от команды отвернулись. Денежку давали как подачку, лишь бы команда на плаву держалась. Теперь Шишкарёв вернулся, и в городе случился футбольный «бум». Понятно, что не всё в их руках, но молодцы. Справляются со своей задачей», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 31 тура Мелбет Первой лиги «Черноморец» набрал 57 очков и занимает третье место, находясь в зоне переходных матчей.

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