Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орещук: недавно от «Черноморца» отвернулись, а теперь весь город ждёт выхода в РПЛ

Орещук: недавно от «Черноморца» отвернулись, а теперь весь город ждёт выхода в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Черноморца» Роман Орещук рассказал, что в Новороссийске ждут выхода команды в РПЛ. Сегодня, 10 мая, «Черноморец» сыграет с калининградской «Балтикой».

Россия — Мелбет Первая лига . 32-й тур
10 мая 2025, суббота. 16:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Весь город ждёт победы над «Балтикой» и выхода «Черноморца» в РПЛ. Новороссийск — футбольный город, болельщики обожают этот вид спорта. Когда команду собирал Антонян, тогда и футбол был. А потом случился провал, к футболу относились плохо, от команды отвернулись. Денежку давали как подачку, лишь бы команда на плаву держалась. Теперь Шишкарёв вернулся, и в городе случился футбольный «бум». Понятно, что не всё в их руках, но молодцы. Справляются со своей задачей», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 31 тура Мелбет Первой лиги «Черноморец» набрал 57 очков и занимает третье место, находясь в зоне переходных матчей.

Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
В «Черноморце» заявили, что у клуба нет конкретики по стадиону в случае выхода в РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android