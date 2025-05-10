Рагнар Сигурдссон: пью только пиво и вино, но в Исландии любят водку

Экс-защитник «Краснодара» и национальной команды Исландии Рагнар Сигурдссон затронул тему спиртных напитков.

— Не очень люблю водку. Только пиво и вино! Но знаю, что в Исландии производят одну очень качественную водку.

— Много исландцев её пьют?

— Все, кто любит водку. Это много! — сказал Сигурдссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Помимо «Краснодара», Сигурдссон выступал за «Ростов», исландский «Филкир», шведский «Гётеборг», датский «Копенгаген», английский «Фулхэм», казанский «Рубин» и украинский «Рух». В составе сборной Исландии центральный защитник провёл 97 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.