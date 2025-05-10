Дзюба: сейчас получаю от футбола такое удовольствие, которого очень давно не получал

36-летний нападающий «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос о своей текущей игровой форме. Форвард забил в четырёх матчах РПЛ подряд: с «Факелом» (1:0), «Спартаком» (2:3), «Химками» (2:2) и махачкалинским «Динамо» (1:0).

– Забиваешь четыре матча подряд. Можно сказать, что находишься чуть ли не в лучшей форме в карьере?

– Про лучшую форму в карьере — точно нет. Но могу сказать, что сейчас я получаю от футбола такое удовольствие, которого очень давно не получал. Это 100%.

– Нашли несколько твоих серий по четыре матча с голами, но не нашли ни одной пятиматчевой. Хотел бы?

– Я тоже, если честно, не помню такого. Но сейчас у меня нет самоцели забить ещё сколько‑то. Цель — побеждать, и, если мои голы этому помогают, я только счастлив, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Всего в нынешнем сезоне 36-летний нападающий принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Дзюбы с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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