Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба: сейчас получаю от футбола такое удовольствие, которого очень давно не получал

Дзюба: сейчас получаю от футбола такое удовольствие, которого очень давно не получал
Аудио-версия:
Комментарии

36-летний нападающий «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос о своей текущей игровой форме. Форвард забил в четырёх матчах РПЛ подряд: с «Факелом» (1:0), «Спартаком» (2:3), «Химками» (2:2) и махачкалинским «Динамо» (1:0).

– Забиваешь четыре матча подряд. Можно сказать, что находишься чуть ли не в лучшей форме в карьере?
– Про лучшую форму в карьере — точно нет. Но могу сказать, что сейчас я получаю от футбола такое удовольствие, которого очень давно не получал. Это 100%.

– Нашли несколько твоих серий по четыре матча с голами, но не нашли ни одной пятиматчевой. Хотел бы?
– Я тоже, если честно, не помню такого. Но сейчас у меня нет самоцели забить ещё сколько‑то. Цель — побеждать, и, если мои голы этому помогают, я только счастлив, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Всего в нынешнем сезоне 36-летний нападающий принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Дзюбы с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Материалы по теме
Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поздравил с Днём Победы

Лучший бомбардир в истории России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android