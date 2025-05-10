«Сокол» проиграл «Енисею» и досрочно вылетел из Первой лиги

Завершился матч 32-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались красноярский «Енисей» и саратовский «Сокол». Команды играли на стадионе «Центральный» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Станиславом Матвеевым (Троицк). «Енисей» обыграл «Сокол» со счётом 2:1.
На 58-й минуте полузащитник «Енисея» Александр Ломакин открыл счёт. Ответный мяч «Сокола» на 68-й минуте забил нападающий Батраз Гурциев, реализовав пенальти. Победный мяч хозяев на 69-й минуте оформил хавбек Денис Тихонов — 2:1.
После 32 сыгранных матчей «Енисей» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 45 очков. «Сокол» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 17-е место, заработав 26 очков. Таким образом, саратовский клуб досрочно вылетел из Первой лиги за два тура до конца чемпионата.
- 10 мая 2025
-
12:33
-
12:19
-
12:18
-
12:15
-
12:05
-
12:02
-
12:00
-
11:41
-
11:40
-
11:33
-
11:30
-
11:21
-
11:15
-
11:15
-
11:13
-
11:08
-
10:57
-
10:51
-
10:43
-
10:40
-
10:29
-
10:15
-
10:14
-
10:00
-
09:40
-
09:38
-
09:33
-
09:31
-
09:30
-
09:21
-
09:19
-
09:15
-
09:15
-
09:10
-
09:05