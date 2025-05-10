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«Сокол» проиграл «Енисею» и досрочно вылетел из Первой лиги

«Сокол» проиграл «Енисею» и досрочно вылетел из Первой лиги
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Завершился матч 32-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались красноярский «Енисей» и саратовский «Сокол». Команды играли на стадионе «Центральный» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Станиславом Матвеевым (Троицк). «Енисей» обыграл «Сокол» со счётом 2:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 32-й тур
10 мая 2025, суббота. 10:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 1
Сокол
Саратов
1:0 Ломакин – 58'     1:1 Гурциев – 68'     2:1 Тихонов – 70'    

На 58-й минуте полузащитник «Енисея» Александр Ломакин открыл счёт. Ответный мяч «Сокола» на 68-й минуте забил нападающий Батраз Гурциев, реализовав пенальти. Победный мяч хозяев на 69-й минуте оформил хавбек Денис Тихонов — 2:1.

После 32 сыгранных матчей «Енисей» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 45 очков. «Сокол» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 17-е место, заработав 26 очков. Таким образом, саратовский клуб досрочно вылетел из Первой лиги за два тура до конца чемпионата.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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