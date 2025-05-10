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Орещук: не думаю, что «Сочи» даст добро «Черноморцу» играть на «Фиште»

Орещук: не думаю, что «Сочи» даст добро «Черноморцу» играть на «Фиште»
Роман Орещук
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Бывший футболист «Черноморца» Роман Орещук предположил, что будет делать команда со стадионом в случае выхода в Российскую Премьер-Лигу. Нынешняя домашняя арена «Черноморца» не подходит под требования РПЛ.

«Не думаю, что «Черноморец» договорится играть на «Фиште». Если «Черноморец» не получит лицензию, «Сочи» просто выйдет напрямую с третьего места. Если у «Черноморца» будет «Фишт» и лицензия, придётся играть стыковые матчи.

Не верится, что «Сочи» даст добро. Но, конечно, выходить в Премьер-Лигу нужно. Если не договорятся по стадиону, спрашивать будут точно не с игроков и тренеров, а с менеджеров», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 31 сыгранного матча «Черноморец» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги (57 очков) и находится в зоне стыков за право играть в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона. В следующем туре подопечные Олега Василенко встретятся с калининградской «Балтикой». Матч состоится в субботу, 10 мая, начало — в 16:00 мск.

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