«Меня зовут Райан». Ямаль притворился другим человеком при встрече с туристами из Франции

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль представился именем другого человека при случайной встрече с французскими туристами, которые попросили 17-летнего футболиста сфотографировать их.

Ямаль притворился другим человеком при встрече с туристами:

Вингер сине-гранатовых сказал, что его зовут Райан, однако постепенно туристы начали догадываться, что перед ними стоит известный футболист. Одна из девушек попросила Ямаля сделать селфи. При этом нападающий «Барселоны» не отказал людям в просьбе сфотографировать их.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.