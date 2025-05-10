Рагнар Сигурдссон заявил о желании найти тренерскую работу в России

Экс-защитник «Краснодара» и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон рассказал о желании найти тренерскую работу в России. На данный момент Сигурдссон работает тренером молодёжной команды датского «Орхуса».

«Я бы хотел найти тренерскую работу в России, но это не про то, что я ищу её каждый день. Если будет возможность, скажу «да» – я хочу. Но также я открыт к предложениям работать и в других странах. Не звоню всем подряд, чтобы тренировать в России, но было бы хорошо попробовать это в будущем.

В будущем хочу быть именно главным тренером, но это зависит от ситуации. Могу согласиться быть и ассистентом, тем не менее главная цель – быть главным тренером большой команды», — сказал Сигурдссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Помимо «Краснодара», Сигурдссон выступал за «Ростов», исландский «Филкир», шведский «Гётеборг», датский «Копенгаген», английский «Фулхэм», казанский «Рубин» и украинский «Рух». В составе сборной Исландии центральный защитник провёл 97 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.