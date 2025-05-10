Джуд Беллингем может пропустить начало следующего сезона — Marca

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем может пропустить начало грядущего сезона из-за операции на плече. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, на текущий момент неизвестно, когда именно английскому футболисту сделают операцию. В случае если это произойдёт до старта клубного чемпионата мира (15 июня), то существует вероятность его восстановления к первым матчам сезона-2025/2026. Однако если оперативное вмешательство произойдёт после завершения участия «Реала» в указанном соревновании, то наиболее вероятно, что Беллингем вернётся на поле только в сентябре.

Полузащитника «сливочных» беспокоит травма плеча с ноября 2023 года, когда он повредил его во встрече с «Райо Вальекано».

Материалы по теме Фото Джуд Беллингем опубликовал пост в честь дня рождения Бекхэма

Беллингем угостил кофе замёрзшую болельщицу: