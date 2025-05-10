Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джуд Беллингем может пропустить начало следующего сезона — Marca

Джуд Беллингем может пропустить начало следующего сезона — Marca
Комментарии

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем может пропустить начало грядущего сезона из-за операции на плече. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, на текущий момент неизвестно, когда именно английскому футболисту сделают операцию. В случае если это произойдёт до старта клубного чемпионата мира (15 июня), то существует вероятность его восстановления к первым матчам сезона-2025/2026. Однако если оперативное вмешательство произойдёт после завершения участия «Реала» в указанном соревновании, то наиболее вероятно, что Беллингем вернётся на поле только в сентябре.

Полузащитника «сливочных» беспокоит травма плеча с ноября 2023 года, когда он повредил его во встрече с «Райо Вальекано».

Материалы по теме
Фото
Джуд Беллингем опубликовал пост в честь дня рождения Бекхэма

Беллингем угостил кофе замёрзшую болельщицу:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android