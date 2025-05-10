ЭСК РФС: арбитр Буланов ошибочно удалил Карраскаля в матче «Динамо» Москва — «Крылья»
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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) признала ошибку арбитра Евгения Буланова (Саранск) в эпизоде с удалением полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля на 49-й минуте матча с самарскими «Крыльями Советами» (3:1) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Об этом сообщается на сайте РФС.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2025, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 2' 1:1 Скопинцев – 31' 1:2 Гладышев – 55' 1:3 Гладышев – 82'
Удаления: нет / Карраскаль – 49'
«Судья ошибочно удалил с поля игрока команды «Динамо» Москва Хорхе Карраскаля. Действия Хорхе Карраскаля в отношении игрока «Крылья Советов» Сергея Бабкина, который блокировал продвижение соперника к мячу, не являются агрессивным поведением, так как в них отсутствуют жестокость или чрезмерная сила и контакт рукой не был совершён с лицом соперника», — приводится текст решения.
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