ЭСК поддержала решения судьи назначить три пенальти в ворота «Урала» в матче с «Родиной»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала все решения главного арбитра матча 31-го тура Мелбет Первой лиги между «Родиной» и «Уралом» (3:2) Антона Фролова.

Подчёркивается, что судья правильно назначил пенальти в ворота екатеринбургской команды на 30-й, 77-й и 89-й минутах встречи. Фролов верно не поставил 11-метровый в ворота «Родины» на 71-й минуте. Также судья правильно не зафиксировал нарушение процедуры при пробитии пенальти в ворота «Урала» на 95-й минуте.

После этого матча «Урал» выступил с заявлением, в котором попросил руководство РФС и ФНЛ ответить на ряд вопросов по работе судей. В частности, екатеринбургский клуб задал вопрос: «Кому выгодно и кто может стоять за скандалом в матче «Родина» – «Урал»?»

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