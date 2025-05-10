ЭСК РФС поддержала решение арбитра матча «Балтика» — «Торпедо» удалить Талалаева

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) поддержала решение арбитра Владислава Целовальникова в эпизоде с удалением главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева в матче с московским «Торпедо» (0:1) в 31-м туре Первой лиги сезона-2024/2025. Об этом сообщается на сайте РФС.

«Судья правильно вынес красную карточку главному тренеру команды «Балтика» Андрею Талалаеву. Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев вышел на поле после финального свистка и в конфронтационной манере начал высказывать судье своё недовольство, что по правилам игры наказывается вынесением красной карточки официальному лицу команды», — приводится текст решения.