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ЭСК РФС поддержала решение арбитра матча «Балтика» — «Торпедо» удалить Талалаева

ЭСК РФС поддержала решение арбитра матча «Балтика» — «Торпедо» удалить Талалаева
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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) поддержала решение арбитра Владислава Целовальникова в эпизоде с удалением главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева в матче с московским «Торпедо» (0:1) в 31-м туре Первой лиги сезона-2024/2025. Об этом сообщается на сайте РФС.

Россия — Мелбет Первая лига . 31-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Гусман – 58'    

«Судья правильно вынес красную карточку главному тренеру команды «Балтика» Андрею Талалаеву. Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев вышел на поле после финального свистка и в конфронтационной манере начал высказывать судье своё недовольство, что по правилам игры наказывается вынесением красной карточки официальному лицу команды», — приводится текст решения.

Турнирная таблица Первой лиги
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