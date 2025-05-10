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Кутицкий рассказал, о чём Личка попросил игроков «Динамо» во время прощания с командой

Кутицкий рассказал, о чём Личка попросил игроков «Динамо» во время прощания с командой
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Защитник «Динамо» Александр Кутицкий ответил на вопрос, как прошло прощание команды с её бывшим главным тренером Марцелом Личкой, который покинул эту должность 1 мая.

«Всё прошло отлично, как и положено. Поблагодарили его и тренерский штаб за проделанную работу, а Марцел попросил нас продолжать играть уверенно и поддержать нынешних тренеров», — приводит слова Кутицкого «Матч ТВ».

Чешский специалист возглавлял бело-голубых с июня 2023 года. Под руководством Лички «Динамо» провело 78 матчей во всех турнирах, в которых оно 40 раз победило, 17 раз сыграло вничью и 21 раз потерпело поражение. После 27 туров чемпионата России московский клуб набрал 50 очков и на текущий момент занимает пятое место.

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