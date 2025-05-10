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В РФС признали, что Карасёв ошибочно не назначил пенальти в матче «Зенит» — «Пари НН»

В РФС признали, что Карасёв ошибочно не назначил пенальти в матче «Зенит» — «Пари НН»
Сергей Карасёв
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Арбитр Сергей Карасёв (Москва) ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Пари Нижний Новгород» в матче с санкт-петербургским «Зенитом» (1:2) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. По мнению департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС), судья Карасёв ошибочно не назначил пенальти на 17-й минуте, когда защитник нижегородцев Кирилл Гоцук сыграл рукой в штрафной в борьбе за мяч с форвардом Александром Соболевым.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14'     1:1 Соболев – 54'     2:1 Соболев – 83'    

«Защитник совершает движение рукой в направлении мяча. Положение руки защитника, в которую попадает мяч, считается наказуемым, поскольку рука отставлена от тела и делает его неестественно больше. Касание мяча рукой влияет на атакующего игрока, который обработал мяч грудью под свой контроль. VAR неправильно оценил игровой эпизод и ошибочно не вмешался в действия судьи. Правильное решение — нарушение правил, пенальти», — говорится в видеоразборе эпизода на официальном сайте РФС.

Отметим, что, несмотря на ошибку, Сергей Карасёв получил назначение на матч ЦСКА — «Краснодар» в 28-м туре чемпионата России. Игра состоится сегодня, 10 мая.

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