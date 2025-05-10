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Департамент судейства РФС поддержал решение судьи удалить Литвинова в матче с «Факелом»

Департамент судейства РФС поддержал решение судьи удалить Литвинова в матче с «Факелом»
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Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) поддержал решение главного судьи матча 27-го тура между «Факелом» и «Спартаком» (0:0) Ранэля Зиякова изменить решение и удалить полузащитника красно-белых Руслана Литвинова за лишение соперника явной возможности забить гол на 23-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Литвинов – 25'

«Защитник совершает задержку соперника рукой, не позволяя нападающему продолжить движение к воротам. Учитывая вероятность получения контроля над мячом, скорость нападающего, направление движения игрока, расстояние до ворот и расположение игроков обороны, департамент считает, что данное нарушение правил является лишением соперника явной возможности забить гол», — сказано в разборе матча на официальном сайте РФС.

Первоначальным решением Зиякова было назначить штрафной и показать Литвинову жёлтую карточку.

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