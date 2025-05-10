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«Оренбург» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ

«Оренбург» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ
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Сегодня, 10 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Оренбург» и подмосковные «Химки». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 14:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы играющих команд:

«Оренбург»: Сысуев, Малых, Зотов, Татаев, Прохин, Касимов, Рыбчинский, Башич, Савельев, Мансилья, Гюрлюк.

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Степанов, Фернандес, Бакаев, Берковский, Вера, Корредера, Мехия, Заболотный.

После 27 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 12-е место, заработав 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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