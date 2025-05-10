Сафонов — в заявке «ПСЖ» на матч 33-го тура Лиги 1 с «Монпелье», Доннарумма отсутствует

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов включён в заявку парижской команды на матч 33-го тура чемпионата Франции с «Монпелье», который состоится сегодня, 10 мая.

В то же время в заявке отсутствует голкипер Джанлуиджи Доннарумма. В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Арсеналом» (2:1) итальянский вратарь повредил плечо после того, как ему несколько раз пришлось вступить в игру. Однако он смог провести матч до конца.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в шести из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Матвей Сафонов показал трофей клубного чемпионата мира — 2025: