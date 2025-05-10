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Сафонов — в заявке «ПСЖ» на матч 33-го тура Лиги 1 с «Монпелье», Доннарумма отсутствует

Сафонов — в заявке «ПСЖ» на матч 33-го тура Лиги 1 с «Монпелье», Доннарумма отсутствует
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Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов включён в заявку парижской команды на матч 33-го тура чемпионата Франции с «Монпелье», который состоится сегодня, 10 мая.

Франция — Лига 1 . 33-й тур
10 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
Монпелье
Монпелье
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В то же время в заявке отсутствует голкипер Джанлуиджи Доннарумма. В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Арсеналом» (2:1) итальянский вратарь повредил плечо после того, как ему несколько раз пришлось вступить в игру. Однако он смог провести матч до конца.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в шести из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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