Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высоко оценил оборонительные навыки защитника «Интера» Франческо Ачерби после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:3 д. вр.).
«Если бы мне пришлось выбирать между системой сигнализации, немецкой овчаркой и Ачерби для охраны дома, я бы выбрал Ачерби. Это чистый менталитет. Но Думфрис и Бастони тоже машины, они дважды изменили ход игры», — сказал Кроос на подкасте Einfach mal Luppen.
Ачерби забил гол на 90+3-й минуте встречи, благодаря которому матч перешёл в экстра-таймы.
В нынешнем сезоне Ачерби принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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