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Кроос: Ачерби лучше подходит для охраны дома, чем немецкая овчарка или сигнализация

Кроос: Ачерби лучше подходит для охраны дома, чем немецкая овчарка или сигнализация
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высоко оценил оборонительные навыки защитника «Интера» Франческо Ачерби после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:3 д. вр.).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

«Если бы мне пришлось выбирать между системой сигнализации, немецкой овчаркой и Ачерби для охраны дома, я бы выбрал Ачерби. Это чистый менталитет. Но Думфрис и Бастони тоже машины, они дважды изменили ход игры», — сказал Кроос на подкасте Einfach mal Luppen.

Ачерби забил гол на 90+3-й минуте встречи, благодаря которому матч перешёл в экстра-таймы.

В нынешнем сезоне Ачерби принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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