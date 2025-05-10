Кроос: Ачерби лучше подходит для охраны дома, чем немецкая овчарка или сигнализация

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высоко оценил оборонительные навыки защитника «Интера» Франческо Ачерби после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:3 д. вр.).

«Если бы мне пришлось выбирать между системой сигнализации, немецкой овчаркой и Ачерби для охраны дома, я бы выбрал Ачерби. Это чистый менталитет. Но Думфрис и Бастони тоже машины, они дважды изменили ход игры», — сказал Кроос на подкасте Einfach mal Luppen.

Ачерби забил гол на 90+3-й минуте встречи, благодаря которому матч перешёл в экстра-таймы.

В нынешнем сезоне Ачерби принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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