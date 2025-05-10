Дмитрий Булыкин: сильно удивлюсь, если «Краснодар» станет чемпионом уже в этом туре

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о чемпионской гонке между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Продолжит ли «Краснодар» свой чемпионский путь, покажет игра с ЦСКА. «Краснодар» сейчас хорош, но ЦСКА не проигрывает этой весной в РПЛ. Нас ждёт интересная игра, что-то мне подсказывает, что будет ничья.

А «Зенит» должен обыгрывать Махачкалу, если они хотят бороться за чемпионство. Если они совсем слабые, то могут и не взять очки в этом матче. Существует расклад, при котором «Краснодар» может стать чемпионом уже в этом туре. Но если это произойдёт уже сегодня, я буду сильно этим удивлён и опечален игрой «Зенита», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 27 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. До конца нынешнего сезона РПЛ «быки» встретятся с ЦСКА (10 мая), «Оренбургом» (17 мая) и московским «Динамо» (24 мая). В оставшихся трёх турах «Зенит» сыграет с махачкалинским «Динамо» (10 мая), «Ростовом» (18 мая) и «Ахматом» (24 мая).

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