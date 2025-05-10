«Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче 9-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 9-го тура женской Суперлиги сезона-2025, в котором встречались московский «Локомотив» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мариной Крупской (Екатеринбург). «Краснодар» обыграл «Локомотив» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 89-й минуте забила полузащитница «Краснодара» Алина Лихота — 1:0.

После восьми сыгранных матчей «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Суперлиги, набрав 15 очков. «Краснодар» также после восьми игр занимает четвёртое место, заработав 16 очков. Турнирную таблицу Суперлиги сезона-2025 возглавляет московский «Спартак», у которого 20 очков.