«Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче 9-го тура женской Суперлиги
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Завершился матч 9-го тура женской Суперлиги сезона-2025, в котором встречались московский «Локомотив» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мариной Крупской (Екатеринбург). «Краснодар» обыграл «Локомотив» со счётом 1:0.
Россия — Суперлига (ж) . 9-й тур
10 мая 2025, суббота. 12:00 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
0 : 1
Краснодар (ж)
Краснодар
0:1 Лихота – 89'
Единственный гол в матче на 89-й минуте забила полузащитница «Краснодара» Алина Лихота — 1:0.
После восьми сыгранных матчей «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Суперлиги, набрав 15 очков. «Краснодар» также после восьми игр занимает четвёртое место, заработав 16 очков. Турнирную таблицу Суперлиги сезона-2025 возглавляет московский «Спартак», у которого 20 очков.
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