«Барселона» сделала заявление о состоянии Бальде и Касадо в преддверии «эль класико»

«Барселона» в официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) опубликовала заявление относительно состояния здоровья левого защитника Алекса Бальде и опорного полузащитника Марка Касадо в преддверии матча 35-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (11 мая).

«Игроки взрослой команды Бальде и Касадо получили разрешение на участие в матче», — сказано в заявлении сине-гранатовых.

Касадо травмировал связки в середине марта. Бальде повредил подколенное сухожилие в середине апреля.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:15 мск.

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