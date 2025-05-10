«Барселона» сделала заявление о состоянии Бальде и Касадо в преддверии «эль класико»
Поделиться
«Барселона» в официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) опубликовала заявление относительно состояния здоровья левого защитника Алекса Бальде и опорного полузащитника Марка Касадо в преддверии матча 35-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (11 мая).
Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Игроки взрослой команды Бальде и Касадо получили разрешение на участие в матче», — сказано в заявлении сине-гранатовых.
Касадо травмировал связки в середине марта. Бальде повредил подколенное сухожилие в середине апреля.
Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:15 мск.
Материалы по теме
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
Комментарии
- 10 мая 2025
-
15:32
-
15:22
-
15:19
-
15:04
-
14:56
-
14:39
-
14:28
-
14:25
-
14:22
-
14:12
-
14:10
-
14:00
-
14:00
-
14:00
-
13:59
-
13:45
-
13:37
-
13:28
-
13:28
-
13:23
-
13:20
-
13:08
-
13:07
-
13:00
-
12:49
-
12:45
-
12:40
-
12:33
-
12:19
-
12:18
-
12:15
-
12:05
-
12:02
-
12:00
-
11:41