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Флик рассказал о состоянии «Барселоны», проигравшей «Интеру», перед матчем с «Реалом»

Флик рассказал о состоянии «Барселоны», проигравшей «Интеру», перед матчем с «Реалом»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о состоянии команды после поражения в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Интером» (3:4 д. вр.) и в преддверии встречи 35-го тура Примеры с мадридским «Реалом», которая состоится в воскресенье, 11 мая.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

«У нас всё хорошо. Конечно, нам непросто после поражения в Милане, но мы всё делаем правильно. Ранее я уже говорил, что «Барселона» планирует делать ближайшие две недели. Впереди четыре матча, включая «эль класико», в которых нужно показать, насколько хорошо мы можем играть. Необходимо продемонстрировать эту уверенность», — сказал Флик на пресс-конференции.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:15 мск. После 34 туров Ла Лиги сине-гранатовые набрали 79 очков и занимают первое место, «сливочные» с 75 очками располагаются на второй строчке.

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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