Флик рассказал о состоянии «Барселоны», проигравшей «Интеру», перед матчем с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о состоянии команды после поражения в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Интером» (3:4 д. вр.) и в преддверии встречи 35-го тура Примеры с мадридским «Реалом», которая состоится в воскресенье, 11 мая.
«У нас всё хорошо. Конечно, нам непросто после поражения в Милане, но мы всё делаем правильно. Ранее я уже говорил, что «Барселона» планирует делать ближайшие две недели. Впереди четыре матча, включая «эль класико», в которых нужно показать, насколько хорошо мы можем играть. Необходимо продемонстрировать эту уверенность», — сказал Флик на пресс-конференции.
Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:15 мск. После 34 туров Ла Лиги сине-гранатовые набрали 79 очков и занимают первое место, «сливочные» с 75 очками располагаются на второй строчке.
Ямаль притворился другим человеком при встрече с туристами:
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