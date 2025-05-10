Тренер «Оренбурга» Слишкович — о матче с «Химками»: уверен, что возьмём три очка

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился ожиданиями от предстоящего матча с подмосковными «Химками» в 28-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встреча состоится сегодня, 10 мая, начало — в 14:30 мск.

«Ситуация такая… Москвичёв получил серьёзную травму, у Сидорова на протяжении всей недели держалась температура, только сегодня стало получше, но он не готов принять участие в матче. Хорошо, что у нас есть достойная замена. У нас уже 10 туров финал.

Уверен, что мы хорошо подготовлены к этому матчу и покажем хороший, атакующий футбол, возьмём три очка. Пульс нормальный. У меня он всегда нормальный. Я сконцентрирован перед каждой игрой», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

После 27 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 12-е место, заработав 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко.