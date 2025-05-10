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Тренер «Химок» Адиев — о матче с «Оренбургом»: хорошее настроение, погода и соперник

Тренер «Химок» Адиев — о матче с «Оренбургом»: хорошее настроение, погода и соперник
Магомед Адиев
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Исполняющий обязанности главного тренера подмосковных «Химок» Магомед Адиев поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Оренбургом» в 28-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встреча состоится сегодня, 10 мая, начало — в 14:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 14:30 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
0 : 0
Химки
Химки

«Настроение хорошее, погода и соперник способствуют этому. Самое главное, чтобы после игры мы оставались такими же позитивными. На установке заметил, что для соперника это, наверное, последний шанс зацепиться за стыковые матчи, и для нас игра очень дорогого стоит. Мы находимся в зоне стыков.

Для обеих команд очень важный матч. Надеюсь, мы всё‑таки правильно расставили план и он даст нам позитивный результат. На кону стоят важные три очка, будет бескомпромиссная игра. Осторожничать времени нет, всего три тура до окончания чемпионата», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

После 27 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 12-е место, заработав 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко.

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