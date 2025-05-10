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Флик: я доволен игрой Щенсного, правда не замечал, что он курит

Флик: я доволен игрой Щенсного, правда не замечал, что он курит
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об игре 35-летнего вратаря сине-гранатовых Войцеха Щенсного.

«Я доволен Щенсным и хотел бы, чтобы он остался [в клубе]. Думаю, он тоже счастлив в «Барселоне». Знаете, он немного курит (показывает характерный жест), чего я никогда раньше не замечал. Однако Войцех стал более спокойным, достигнув своего возраста», — сказал Флик на пресс-конференции.

Ранее польский вратарь, отвечая на вопрос о курении, призвал не следовать его примеру.

В нынешнем сезоне Щенсны принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в 13 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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