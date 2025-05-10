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«Динамо» и «Звезда-2005» не выявили победителя в матче 9-го тура женской Суперлиги

«Динамо» и «Звезда-2005» не выявили победителя в матче 9-го тура женской Суперлиги
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Завершился матч 9-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московское «Динамо» и пермская «Звезда-2005». Игра проходила на стадионе «УТБ Новогорск-Динамо» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступила Кристина Саакян из Воронежа. Матч закончился со счётом 0:0.

Россия — Суперлига (ж) . 9-й тур
10 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Динамо (ж)
Москва
Окончен
0 : 0
Звезда-2005 (ж)
Пермь

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице женской Суперлиги. Московская команда набрала 13 очков за восемь матчей. «Звезда-2005» заработала 11 очков после восьми игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Спартак», у которого 20 очков за восемь игр.

В следующем туре бело-голубые встретятся с московским ЦСКА (17 мая), а «Звезда-2005» сыграет с «Зенитом» (17 мая).

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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