«Динамо» и «Звезда-2005» не выявили победителя в матче 9-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 9-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московское «Динамо» и пермская «Звезда-2005». Игра проходила на стадионе «УТБ Новогорск-Динамо» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступила Кристина Саакян из Воронежа. Матч закончился со счётом 0:0.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице женской Суперлиги. Московская команда набрала 13 очков за восемь матчей. «Звезда-2005» заработала 11 очков после восьми игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Спартак», у которого 20 очков за восемь игр.

В следующем туре бело-голубые встретятся с московским ЦСКА (17 мая), а «Звезда-2005» сыграет с «Зенитом» (17 мая).

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