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Кержаков: «Краснодар» не справится с давлением и не обыграет ЦСКА

Кержаков: «Краснодар» не справится с давлением и не обыграет ЦСКА
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Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков считает, что ЦСКА выиграет у «Краснодара» в очном матче команд 28-м туре Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 10 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, что для «Краснодара» будет психологически очень тяжёлый матч. Думаю, что они не справятся с давлением и не обыграют ЦСКА. Мне кажется, ЦСКА в этом матче победит.

Не справится «Краснодар» с давлением, у них всё это рядом. Всё прям рядом, но им чего-то не хватает постоянно. Этот матч не будет исключением. И ради закрученной классной чемпионской интриги до конца чемпионата, мне бы очень хотелось, чтобы «Зенит» выиграл в Махачкале, а ЦСКА выиграл у «Краснодара», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Игра между красно-синими и «быками» пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марко Николича набрала 52 очка за 27 туров. «Краснодар» заработал 61 очко после 27 игр и располагается на первой строчке.

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