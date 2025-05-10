Обляков рассказал, что повлияло на подъём ЦСКА в весенней части сезона

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков порассуждал, за счёт чего улучшились игра и результаты красно-синих после зимних сборов.

— Именно после зимних сборов у команды начался подъём сразу по нескольким показателям. Что в большей степени на это повлияло?

— Летом-осенью были матчи, в которых мы сильно уступали сопернику. Сейчас это изменилось — где-то играем на равных, где-то совершенно точно выигрываем и по максимуму реализуем моменты. В этом есть определённая психология — выигрываешь одну игру, вторую, и сразу меняется состояние.

Осенью нам очень часто не хватало этого — мы нередко упускали победу, проигрывали или играли вничью. Мы хорошо поработали на сборах, поменяли схему. Для команд-соперников это наверняка стало неожиданностью, им было непривычно подстраиваться под нашу игру. Наша заслуга в том, как мы действуем, как играем, во что хотим играть — и у нас это получается. Нужно продолжать в том же духе: да, бывают такие матчи, как с «Крыльями» и с «Динамо» в Кубке, но нужно это проходить, искать ошибки и слабости в игре соперника и давить на эти точки, — приводит слова Облякова пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

После возобновления чемпионата России ЦСКА провёл девять матчей, в которых одержал шесть побед и три раза сыграл вничью. После 27 туров Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 52 очка и располагаются на третьей строчке.

В нынешнем сезоне Обляков принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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