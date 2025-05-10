Салах заявил, что хочет выиграть «Золотой мяч» для египетского народа

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оценил свои шансы выиграть награду лучшему футболисту сезона «Золотой мяч».

«Это не зависит от меня, но, разумеется, однажды я хотел бы выиграть «Золотой мяч» для своего народа. Когда ты родом из деревни в Египте, то трудно в детстве мечтать о «Золотом мяче». Однако после того, как я приехал в «Ливерпуль», начал думать, что однажды это может случиться. Но если я не выиграю эту награду, то моя карьера всё равно будет успешной.

Может ли помешать возраст? Мне всего 32 года. Нескольким победителям в последние годы было за 30. Так что, кто знает? Кроме того, следующий сезон обещает быть захватывающим, ведь мы с «Ливерпулем» будем защищать титул [чемпионов Англии] и участвовать в Лиге чемпионов. Также вместе с Египтом сыграем на Кубке африканских наций и, надеюсь, на чемпионате мира», — сказал Салах в интервью L'Équipe.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и 23 результативными передачами.

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