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Салах заявил, что хочет выиграть «Золотой мяч» для египетского народа

Салах заявил, что хочет выиграть «Золотой мяч» для египетского народа
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Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оценил свои шансы выиграть награду лучшему футболисту сезона «Золотой мяч».

«Это не зависит от меня, но, разумеется, однажды я хотел бы выиграть «Золотой мяч» для своего народа. Когда ты родом из деревни в Египте, то трудно в детстве мечтать о «Золотом мяче». Однако после того, как я приехал в «Ливерпуль», начал думать, что однажды это может случиться. Но если я не выиграю эту награду, то моя карьера всё равно будет успешной.

Может ли помешать возраст? Мне всего 32 года. Нескольким победителям в последние годы было за 30. Так что, кто знает? Кроме того, следующий сезон обещает быть захватывающим, ведь мы с «Ливерпулем» будем защищать титул [чемпионов Англии] и участвовать в Лиге чемпионов. Также вместе с Египтом сыграем на Кубке африканских наций и, надеюсь, на чемпионате мира», — сказал Салах в интервью L'Équipe.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и 23 результативными передачами.

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