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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Циндао Вест Кост» в матче 12-го тура Суперлиги

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Циндао Вест Кост» в матче 12-го тура Суперлиги
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Завершился матч 12-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, и «Циндао Вест Кост». Игра проходила на стадионе «Шанхай стэдиум» в Шанхае. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Китай — Суперлига . 12-й тур
10 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
4 : 0
Циндао Вест Кост
Циндао
1:0 Лю – 6'     2:0 Минейро – 14'     3:0 Минейро – 31'     4:0 Ян – 87'    

В начале игры счёт открыл нападающий «Шанхай Шэньхуа» Чэнюй Лю. На 14-й минуте нападающий Сауло Минейро укрепил преимущество хозяев. На 31-й минуте Минейро довёл счёт до разгромного. В конце встречи защитник Хаоюй Ян забил четвёртый мяч «Шанхай Шэньхуа».

«Шанхай Шэньхуа» занимает первое место в турнирной таблице китайской Суперлиги. Команда Леонида Слуцкого набрала 29 очков за 12 матчей. «Циндао Вест Кост» заработал 16 очков после 11 игр и располагается на седьмой строчке.

Календарь китайской Суперлиги
Турнирная таблица китайской Суперлиги
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