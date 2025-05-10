«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Циндао Вест Кост» в матче 12-го тура Суперлиги

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Завершился матч 12-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, и «Циндао Вест Кост». Игра проходила на стадионе «Шанхай стэдиум» в Шанхае. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

В начале игры счёт открыл нападающий «Шанхай Шэньхуа» Чэнюй Лю. На 14-й минуте нападающий Сауло Минейро укрепил преимущество хозяев. На 31-й минуте Минейро довёл счёт до разгромного. В конце встречи защитник Хаоюй Ян забил четвёртый мяч «Шанхай Шэньхуа».

«Шанхай Шэньхуа» занимает первое место в турнирной таблице китайской Суперлиги. Команда Леонида Слуцкого набрала 29 очков за 12 матчей. «Циндао Вест Кост» заработал 16 очков после 11 игр и располагается на седьмой строчке.

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