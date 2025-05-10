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«Динамо» Мх — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ

«Динамо» Мх — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ
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Сегодня, 10 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
1-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

Стартовые составы команд.

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Алибеков, Табидзе, Пальцев, Аззи, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннеджад, Агаларов, Касинтура.

«Зенит»: Латышонок, Горшков, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Мантуан, Энрике, Соболев, Педро, Лусиано Гонду.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 27 туров. «Динамо» Махачкала заработало 27 очков после 27 игр и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко за 27 матчей.

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