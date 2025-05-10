«Оренбург» — «Химки»: Караташ открыл счёт на 52-й минуте

В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Оренбург» и подмосковные «Химки». Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Матч начался в 14:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев поля.

На 52-й минуте полузащитник «Оренбурга» Казымджан Караташ открыл счёт — 1:0.

После 27 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 12-е место, заработав 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко.