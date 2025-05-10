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Холанд сыграет за «Сити» впервые с марта, норвежец — в старте на матч с «Саутгемптоном»

Холанд сыграет за «Сити» впервые с марта, норвежец — в старте на матч с «Саутгемптоном»
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд выйдет в стартовом составе «горожан» на матч 36-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном», который состоится сегодня, 10 мая. Это будет первая игра норвежского футболиста с 30 марта, когда он травмировал голеностоп во встрече 1/4 финала Кубка Англии с «Борнмутом» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
10 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
1-й тайм
0 : 0
Манчестер Сити
Манчестер

Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Диаш, Гвардиол, Льюис, Аканджи, Силва, Ковачич, Де Брёйне, Макэйти, Фоден, Холанд.

Ранее СМИ сообщали, что 24-летний форвард выбыл до конца нынешнего сезона из-за данной травмы. Планировалось, что он восстановится к началу клубного чемпионата мира, стартующего 15 июня.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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