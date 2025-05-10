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«Ливерпуль» определился с игроком для усиления команды после выбора Субименди «Арсенала»

«Ливерпуль» определился с игроком для усиления команды после выбора Субименди «Арсенала»
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«Ливерпуль» поставил в приоритет подписание 21-летнего полузащитника «Атлетика» Бильбао Микеля Хаурехисара после неудачи с покупкой хавбека «Реала Сосьедад» Мартина Субименди, близкого к переходу в «Арсенал». Об этом сообщает Anfield Watch.

По информации источника, скауты мерсисайдцев были впечатлены игрой Хаурехисара в нынешнем сезоне и считают его идеальным кандидатом для перехода в «Ливерпуль». Подчёркивается, что испанский футболист готов сделать следующий шаг в карьере.

В нынешнем сезоне Хаурехисар принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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