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Оренбург — Химки, результат матча 28-го тура РПЛ, счёт 1:1, 10 мая 2025 года

«Оренбург» сыграл вничью с «Химками» в матче 28-го тура РПЛ
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Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Оренбург» и подмосковные «Химки». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 14:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 1
Химки
Химки
1:0 Караташ – 52'     1:1 Руденко – 79'    

На 52-й минуте полузащитник «Оренбурга» Казымджан Караташ открыл счёт. Ответный мяч «Химок» на 79-й минуте забил нападающий Александр Руденко — 1:1. На 90+2-й минуте форвард Ацамаз Ревазов получил красную карточку, которая после помощи VAR была заменена на жёлтую.

После 28 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 12-е место, заработав 26 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко. В следующем туре «Оренбург» сыграет с «Краснодаром» (17 мая), а «Химки» — с «Рубином» (17 мая).

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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