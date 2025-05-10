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Анчелотти отреагировал на уход Алонсо из «Байера», испанец может заменить его в «Реале»

Анчелотти отреагировал на уход Алонсо из «Байера», испанец может заменить его в «Реале»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об уходе Хаби Алонсо из «Байера» по окончании нынешнего сезона. Ранее СМИ сообщали, что испанский специалист сменит Анчелотти, который покинет клуб после матча с «Барселоной» (11 мая).

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
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Реал Мадрид
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«Я читал, что он покидает «Байер». Алонсо проделал фантастическую работу. Для него открыты все двери, потому что он один из лучших в мире», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В СМИ появлялась информация, что после ухода из «Реала» итальянский тренер примет бразильскую национальную команду. Анчелотти вернулся в «Королевский клуб» летом 2021 года. До этого он возглавлял «сливочных» с 2013 по 2015 год.

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