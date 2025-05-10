Эдуард Мор: не верю, что «Краснодар» может проиграть ЦСКА

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча московского ЦСКА с «Краснодаром» в 28-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра состоится в субботу, 10 мая, начало — в 19:30 мск.

«Думаю, в матче ЦСКА — «Краснодар» будет ничья. Я не верю, что «Краснодар» может проиграть в этом матче. ЦСКА хорошо играет дома, поэтому они тоже не собираются отдавать победу. Будет очень упорный матч с небольшим количеством голов, потому что слишком высоки ставки для команд.

Ведь ЦСКА тоже борется за тройку. Я жду очень тяжёлую игру. Не вижу здесь фаворита», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко после 27 встреч. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 52 очка.