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Эдуард Мор: не верю, что «Краснодар» может проиграть ЦСКА

Эдуард Мор: не верю, что «Краснодар» может проиграть ЦСКА
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча московского ЦСКА с «Краснодаром» в 28-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра состоится в субботу, 10 мая, начало — в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, в матче ЦСКА — «Краснодар» будет ничья. Я не верю, что «Краснодар» может проиграть в этом матче. ЦСКА хорошо играет дома, поэтому они тоже не собираются отдавать победу. Будет очень упорный матч с небольшим количеством голов, потому что слишком высоки ставки для команд.

Ведь ЦСКА тоже борется за тройку. Я жду очень тяжёлую игру. Не вижу здесь фаворита», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко после 27 встреч. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 52 очка.

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