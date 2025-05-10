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Анчелотти назвал три самых незабываемых матча «Реала» под его руководством

Анчелотти назвал три самых незабываемых матча «Реала» под его руководством
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, какие три матча из 350 во главе «сливочных» являются для него самыми незабываемыми.

«Финал в Лиссабоне 2014 года, финал в Париже в 2022 году, финал в Лондоне в 2024 году. Это несложно», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В финале Лиги чемпионов сезона-2013/2014 «Королевский клуб» в дополнительное время победил мадридский «Атлетико» со счётом 4:1. В решающем матче этого турнира в 2022 году «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. В финале Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «сливочные» выиграли у дортмундской «Боруссии» со счётом 2:0.

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