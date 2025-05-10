Анчелотти назвал три самых незабываемых матча «Реала» под его руководством

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, какие три матча из 350 во главе «сливочных» являются для него самыми незабываемыми.
«Финал в Лиссабоне 2014 года, финал в Париже в 2022 году, финал в Лондоне в 2024 году. Это несложно», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.
В финале Лиги чемпионов сезона-2013/2014 «Королевский клуб» в дополнительное время победил мадридский «Атлетико» со счётом 4:1. В решающем матче этого турнира в 2022 году «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. В финале Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «сливочные» выиграли у дортмундской «Боруссии» со счётом 2:0.
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: