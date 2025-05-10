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Биджиев — о матче «Динамо» Мх с «Зенитом»: не будет Вендела? Они способны заменить любого

Биджиев — о матче «Динамо» Мх с «Зенитом»: не будет Вендела? Они способны заменить любого
Хасанби Биджиев
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев поделился ожиданиями от предстоящего матча с санкт-петербургским «Зенитом» в 28-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встреча состоится сегодня, 10 мая, начало — в 17:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
1-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

— Конечно, мы провели работу над ошибками. Учитывая то, как нам предстоит сыграть, понимаем, что есть два больших нападающих у «Зенита». Будет много борьбы наверху, много подборов, за эти мячи нужно будет побороться.

— Вендела у «Зенита» не будет. Делали на этом акцент?
— Конечно, мы в курсе, что Вендела нет. Считаю, что «Зенит» способен заменить любого игрока. Главное — отталкиваться от своей игры на протяжении всего матча.

— Были ли разговоры в команде о том, что махачкалинское «Динамо» может вмешаться в чемпионскую гонку, если обыграет «Зенит»?
— Думаю, это больше для журналистов и болельщиков. Мы на это внимания не обращаем. Перед нами стоит задача, которую мы обязаны решать, — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».

После 27 сыгранных матчей «Динамо» Мх располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 57 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко.

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