«Динамо» Мх — «Зенит»: Нино открыл счёт на 37-й минуте матча

В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Зенита». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 37-й минуте игры защитник «Зенита» Нино открыл счёт ударом головой после подачи с углового.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 27 туров. «Динамо» Махачкала заработало 27 очков после 27 игр и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко за 27 матчей.