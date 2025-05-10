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Экс-спортдиректор «Оренбурга»: ещё есть шанс сохраниться в РПЛ, надо продолжать играть

Экс-спортдиректор «Оренбурга»: ещё есть шанс сохраниться в РПЛ, надо продолжать играть
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев выразил надежду на то, что клуб сможет остаться в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

«Игра «Оренбурга» была в целом хорошей и весной, и вначале было всё неплохо. Когда мы вышли в первый год, тоже всё было печально. Последние два тура были с «Ростовом» и «Краснодаром», которые боролись за пятое место, за попадание в Лигу Европы. Обе команды обыграли и попали в стыковые матчи.

В любом случае ещё два тура впереди. Будем надеяться и болеть! Пока теоретический шанс есть, надо продолжать играть так же», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 28 матчей РПЛ «Оренбург» набрал 19 очков и занимает 15-е место, отставая от 14-й строчки на четыре очка.

Турнирная таблица РПЛ
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