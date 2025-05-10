«Зенит» одержал минимальную победу над махачкалинским «Динамо» в 28-м туре РПЛ

Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступал Артём Чистяков. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты санкт-петербургского клуба.

Единственный гол в матче на 37-й минуте забил бразильский защитник сине-бело-голубых Нино после подачи с углового, которую выполнил нападающий Педро.

«Зенит» довёл количество набранных очков в Российской Премьер-Лиге до 60 и до минимума сократил отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара», который набрал 61 очко. У «горожан» остаётся один матч в запасе. «Динамо» Махачкала с 27 очками в 28 играх располагается на 11-й строчке.